В Италии выбрали лучшее в мире мороженое
11 сентября 2017, 23:14
Всего в конкурсе приняли участие 36 мороженщиков из 19 стран.
В Италии подведены итоги конкурса мороженщиков Gelato World Tour. Результаты соревнования в понедельник, 11 сентября, опубликованы в Twitter оргкомитета, рассказы участников — на сайте конкурса, передает Lenta.ru
Первое место занял итальянец Алессандро Криспини (Alessandro Crispini), изготовивший фисташковое мороженое. По его словам, для десерта использовались три сорта сицилийских фисташек.
Второе место было присуждено Гидо и Лука де Рокко (Guido & Luca De Rocco), проживающие в Германии. Они представили на суд жюри виноградный сорбет с карамелизированными орехами.
Всего в конкурсе приняли участие 36 мороженщиков из 19 стран, победители отборочных туров. Финал соревнования прошел в Римини с 8 по 10 сентября.
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