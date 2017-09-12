Астанчан предупредили о возможных заторах из-за надвигающейся грозы и шквального ветра
12 сентября 2017, 00:19
Возможны стихийные подтопления улиц города, частного жилого сектора и подземных переходов, а также падение деревьев.
По сообщению «Казгидрометцентра», сегодня ночью и завтра днем в Астане возможны сильные грозы, град, шквалистое усиление юго-восточного ветра до 15–20 метров в секунду, а также заморозки на поверхности почвы до 2°, сообщает пресс-служба акима Астаны.
Возможны стихийные подтопления улиц города, частного жилого сектора и подземных переходов, а также падение деревьев из-за сильных порывов ветра. В этой связи коммунальные службы города будут работать в усиленном режиме.
Власти Астаны призывают жителей и гостей столицы тепло одеваться, максимально соблюдать меры безопасности и при внезапных чрезвычайных ситуациях обращаться в единую городскую службу 109.
Из-за усиленной работы техники коммунальных служб возможны заторы и пробки на дорогах. В связи с этим водителям следует заранее планировать поездки по городу.
Фото: www.dailynews.kz
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