Астанчан предупредили о возможных заторах из-за надвигающейся грозы и шквального ветра

Возможны стихийные подтопления улиц города, частного жилого сектора и подземных переходов, а также падение деревьев.

По сообщению «Казгидрометцентра», сегодня ночью и завтра днем в Астане возможны сильные грозы, град, шквалистое усиление юго-восточного ветра до 15–20 метров в секунду, а также заморозки на поверхности почвы до 2° , сообщает пресс-служба акима Астаны.





Возможны стихийные подтопления улиц города, частного жилого сектора и подземных переходов, а также падение деревьев из-за сильных порывов ветра. В этой связи коммунальные службы города будут работать в усиленном режиме.





Власти Астаны призывают жителей и гостей столицы тепло одеваться, максимально соблюдать меры безопасности и при внезапных чрезвычайных ситуациях обращаться в единую городскую службу 109.





Из-за усиленной работы техники коммунальных служб возможны заторы и пробки на дорогах. В связи с этим водителям следует заранее планировать поездки по городу.



