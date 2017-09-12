В Петропавловске назначили нового начальника полиции

Приказом министра внутренних дел РК Калмуханбета Касымова начальником УВД Петропавловска назначен подполковник полиции Жандос Мухатов , сообщает , сообщает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ДВД СКО.





Жандос Мухатов, 1982 года рождения, имеет большой оперативный стаж в органах правопорядка. Начинал службу в органах внутренних дел следователем в 2003 году. Имеет государственную награду орден «Айбын II степени».





До настоящего назначения занимал должность начальника ОВД Щербактинского района ДВД Павлодарской области. «Личному составу городского УВД нового руководителя представил начальник ДВД Берик Билялов. Глава областного полицейского ведомства пожелал Жандосу Мухатову на новом рабочем месте плодотворной работы, отметив что коллектив УВД Петропавловска трудоспособный, криминогенная ситуация в областном центре стабильная», - проинформировали в пресс-службе.





Ранее занимавший должность начальника УВД города Петропавловска полковник полиции Анатолий Мурзыканов ушел на вышестоящую должность. Он назначен заместителем начальника ДВД Жамбылской области.





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