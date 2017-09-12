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Каталонцы вышли на улицы Барселоны в знак поддержки референдума о независимости

12 сентября 2017, 00:55

Участники демонстрации скандировали — «Мы будем независимой страной!» и «Мы полны надежды!».

По улицам Барселоны прошли сотни тысяч каталонцев. Они приняли участие в акции в знак поддержки референдума о независимости этого региона от Испании, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на европейские СМИ.



Участники демонстрации скандировали — «Мы будем независимой страной!» и «Мы полны надежды!», а также размахивал флагами Каталонии.

Напомним, на прошлой неделе парламент Каталонии большинством голосов поддержал законопроект о проведении референдума по отделению этого автономного сообщества от Испании. Предполагается, что референдум о независимости пройдет 1 октября. Однако по решению генерального прокурора Испании Хосе Мануэль Масы, органам полиции Испании, гражданской гвардии и автономной полиции Каталонии уже поручено конфисковывать урны и бюллетени для голосования.

Фото: Росбалт
Евгения Евдокимова

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