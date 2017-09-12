Магнитную бурю в ночь на 13 сентября вызовет воскресная вспышка на Солнце

Мощная вспышка на Солнце, которая произошла в воскресенье вечером, в ночь на 13 сентября вызовет на Земле магнитную бурю мощностью два-три балла по пятибалльной шкале

По прогнозам ученых, крупные массы вещества, выброшенные из атмосферы Солнца, "накроют" облаком Меркурий, Венеру, Землю и Марс. Основной удар примут на себя первые две планеты, тогда как Земля и Марс будут задеты по касательной.





"Приход выброса к Земле ожидается в ночь с 12 на 13 сентября. В этот момент ожидается магнитная буря второго или третьего уровня по пятибалльной шкале", - говорится в сообщении на сайте ФИАН.





Вспышке, зафиксированной вечером в минувшее воскресенье, присвоен балл Х8.2, где литера "Х" обозначает самую мощную из возможных солнечных вспышек, а цифровой индекс уточняет ее интенсивность.





Серия вспышек на Солнце началась 4 сентября. Сначала произошли пять небольших вспышек класса "М" мощностью в 4-5 баллов, затем 6 сентября последовала вспышка класса "X" мощностью в 2,2 балла. В тот же день случилась экстремально сильная вспышка X9.3 - последняя вспышка такой силы наблюдалась 7 сентября 2005 года. Она вызвала на Земле одну из самых сильных за историю наблюдений четырехбалльную магнитную бурю.





Фото: kurgan.ru







