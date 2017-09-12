Первый в мире кошачий поезд появился в Японии
12 сентября 2017, 02:00
Кошки гуляют среди пассажиров, позволяя себя гладить.
Кафе с котами и другими животными существуют в разных странах мира не первый год, однако власти японского города Огаки пошли еще дальше – они запустили первый в мире поезд с пушистыми питомцами на борту. У пассажиров необычного состава есть возможность поиграть с 30 животными, сообщает Metro.
На опубликованных ниже кадрах запечатлено, как кошки гуляют среди пассажиров, позволяя себя гладить.
Этот удивительный проект был реализован при поддержке местных зоозащитников. С помощью необычного поезда они хотят привлечь внимание общества к проблемам бездомных животных.
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