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Первый в мире кошачий поезд появился в Японии

12 сентября 2017, 02:00

Кошки гуляют среди пассажиров, позволяя себя гладить.

Кафе с котами и другими животными существуют в разных странах мира не первый год, однако власти японского города Огаки пошли еще дальше – они запустили первый в мире поезд с пушистыми питомцами на борту. У пассажиров необычного состава есть возможность поиграть с 30 животными, сообщает Metro.

На опубликованных ниже кадрах запечатлено, как кошки гуляют среди пассажиров, позволяя себя гладить.

Этот удивительный проект был реализован при поддержке местных зоозащитников. С помощью необычного поезда они хотят привлечь внимание общества к проблемам бездомных животных.



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