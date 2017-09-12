C «Байконура» успешно стартовала ракета-носитель «Протон-М» с испанским спутником связи

C космодрома «Байконур» успешно стартовала ракета-носитель «Протон-М» с испанским спутником связи «Амазонас-5» , сообщает , сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу министерства оборонной и аэрокосмической промышленности.





«Сегодня, 12 сентября т.г. в 01 часов 23 минуты по времени Астаны со стартового комплекса площадки № 200 космодрома «Байконур» успешно стартовала ракета-носитель (РН) тяжелого класса «Протон-М» с испанским спутником связи «Амазонас-5» («Amazonas - 5»).

Пуск прошел в штатном режиме. Через несколько часов разгонный блок «Бриз-М» выведет космический аппарат (КА) на расчетную орбиту», - говорится в сообщении министерства.





Напомним, что спутник телекоммуникационного назначения «Амазонас-5» изготовлен по заказу компании «Hispasat» (Испания) фирмой «Space Systems Loral» (США).





Гарантийный срок активного существования КА «Амазонас-5» составляет 15 лет, масса КА в заправленном состоянии - 5939 кг.

Данный спутник предназначен для предоставления услуг в области телевидения, корпоративных сетей и телефонной связи на территории Южной и Центральной Америки.





Следует отметить, что специалистами Министерства оборонной и аэрокосмической промышленности РК, Госкорпорации по космической деятельности «Роскосмос» совместно с Центром эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры и организациями ракетно-космической промышленности РФ были усилены меры по безопасности при запуске ракеты-носителя.





В соответствии с утвержденным Планом запусков космических аппаратов в сентябре 2017 года с космодрома «Байконур» еще запланированы 2 пуска: 13 сентября т.г. – РН «Союз-ФГ» с транспортным пилотируемым кораблем «Союз МС-06» и 28 сентября т.г. – запуск китайского спутника связи «АзиаСат-9» с помощью РН «Протон-М».





Фото: КЦ "Южный"/ЦЭНКИ/ Роскосмос



