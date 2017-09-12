Уважаемые пользователи информационной системы «Электронные счета-фактуры»!

Комитет государственных доходов МФ РК доводит до сведения, что на странице «Электронные счета-фактуры» по адресу http://kgd.gov.kz/ru/content/api-interfeys-1 размещена информация по новому API-механизму выписки электронных счетов-фактур в связи с вступлением в силу с 1 октября 2017 года Правил документооборота счетов-фактур, выписываемых в электронной форме, утвержденных приказом Министра финансов Республики Казахстан от 12 мая 2017 года № 301.