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Информация по новому API-механизму выписки электронных счетов-фактур

Уважаемые пользователи информационной системы «Электронные счета-фактуры»!

Комитет государственных доходов МФ РК доводит до сведения, что на странице «Электронные счета-фактуры» по адресу http://kgd.gov.kz/ru/content/api-interfeys-1 размещена информация по новому API-механизму выписки электронных счетов-фактур в связи с вступлением в силу с 1 октября 2017 года Правил документооборота счетов-фактур, выписываемых в электронной форме, утвержденных приказом Министра финансов Республики Казахстан от 12 мая 2017 года № 301.


12 сентября 2017, 07:54
Источник, интернет-ресурс: Комитета государственных доходов МФ РК

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