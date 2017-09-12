Информация по новому API-механизму выписки электронных счетов-фактур
Уважаемые пользователи информационной системы «Электронные счета-фактуры»!
Комитет государственных доходов МФ РК доводит до сведения, что на странице «Электронные счета-фактуры» по адресу http://kgd.gov.kz/ru/content/api-interfeys-1 размещена информация по новому API-механизму выписки электронных счетов-фактур в связи с вступлением в силу с 1 октября 2017 года Правил документооборота счетов-фактур, выписываемых в электронной форме, утвержденных приказом Министра финансов Республики Казахстан от 12 мая 2017 года № 301.
12 сентября 2017, 07:54
Источник, интернет-ресурс: Комитета государственных доходов МФ РК
Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.
Сообщить об ошибке х
4877459-3a24ea5300344ad2728fbac09b84986f
Акции
Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com