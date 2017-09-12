Разоблачен еще один факт хищения государственных средств

Пресс-служба Комитета государственных доходов Министерства финансов РК сообщает, что службой экономических расследований Департамента государственных доходов по Кызылординской области раскрыто очередное уголовное дело, связанное с хищением государственных средств в сфере реализации социальных госпрограмм.

В этот раз «резонансный факт» связан с фиктивной выплатой денежных средств - пособия по беременности и послеродовой нетрудоспособности.

Похитили с государственной казны немного-немало 6 162 тыс. тенге преступная группа из женщин, в составе которой работники Кызылординского филиала АО «Государственный фонд социального страхования» и индивидуальный предприниматель.

Представители фонда, специалисты межведомственного вычислительного центра социальных выплат Д.Б. и А.А., за период с января по апрель 2016 года нашли десять неработающих беременных женщин и собрали нужные документы на них, а бизнес-вумен А.С. от ИП «Смагулова» и «Тажбенбетов», зарегистрированных на свое и на имя супруга, «перечисляла» социальные отчисления на всех женщин, как на наемных своих работников.

По тщательно подготовленному сговору индивидуальный предприниматель сдавала документы, а работники фонда беспрепятственно оформляли решение о назначении пособия.

Но преступная тайна раскрылась, и сотрудниками СЭР ДГД по Кызылординской области было возбуждено уголовное дело по пункту 2 части 4 статьи 190 и по частям 1, 2 статьи 385 Уголовного кодекса РК.

Кызылординский городской суд № 2 признал вину всех участников данной группы и вынес обвинительный приговор. По решению суда от 7 сентября 2017 года каждая из них получила 3 года лишения свободы, но с отсрочкой, так как имеют малолетних детей.

Для сведения: Правила назначения, исчисления (определения), перерасчета размеров социальных выплат из Государственного фонда социального страхования, а также их осуществления утверждены приказом Министра здравоохранения и социального развития Республики Казахстан от 17 апреля 2015 года № 236.