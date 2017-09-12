За информацию об актах терроризма выплачивается вознаграждение

Департамент государственных доходов по Южно-Казахстанской области сообщает о том, что постановлением Правительства Республики Казахстан от 9 ноября 2016 года № 685 утверждены Правила установления и выплаты вознаграждения за информацию, которая помогла предотвратить или пресечь акт терроризма. Правила введены в действие с 1 января 2017 года.

Согласно Правилам, выплата вознаграждения производится за счет бюджетных средств, предусмотренных уполномоченному государственному органу по координации деятельности в сфере противодействия терроризму (далее - уполномоченный орган) на соответствующий финансовый год на данные цели.

Лицам, сообщившим информацию, которая помогла предотвратить или пресечь акт терроризма, уполномоченным органом выплачивается вознаграждение единовременно и устанавливается в следующем порядке:

1) по уголовным делам об акте терроризма, предусмотренным частями первой и второй статьи 255 Уголовного кодекса Республики Казахстан от 3 июля 2014 года (далее - УК), - 750 (семьсот пятьдесят) месячных расчетных показателей(далее - МРП);

2) по уголовным делам об акте терроризма, предусмотренным частями третьей и четвертой статьи 255 Уголовного кодекса, - 1000 (одна тысяча) МРП.

В случае отказа от вознаграждения, лицо, сообщившее информацию, которая помогла предотвратить или пресечь акт терроризма, подает в территориальный орган уполномоченного органа (далее - территориальный орган) соответствующее заявление.

Вознаграждение лицу, сообщившему информацию, которая помогла предотвратить или пресечь акт терроризма, выплачивается в случае, если в отношении виновного лица:

1) вступил в законную силу обвинительный приговор или постановление суда о применении принудительной меры медицинского характера в соответствии со статьей 521 Уголовно-процессуального кодекса Республики Казахстан от 4 июля 2014 года (далее - УПК);

2) вынесено постановление о прекращении уголовного дела по основаниям, предусмотренным подпунктами 9), 11) и 12) части первой статьи 35 Уголовно-процессуального кодекса.

Территориальный орган уведомляет в трехдневный срок лицо, сообщившее информацию, которая помогла предотвратить или пресечь акт терроризма, о перечислении денежных средств на его текущий банковский счет в банке второго уровня, в установленном законодательством порядке.