Декриминализация правонарушений по лжепредпринимательству

Департамент государственных доходов по Актюбинской области напоминает, что в июле подписан Закон РК «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам совершенствования правоохранительной системы», в частности исключена уголовная ответственность за совершение фактов лжепредпринимательства по статье 215 Уголовного кодекса РК.

Одной из основных целей данной гуманизации является создание улучшенных условий для развития предпринимательской деятельности в стране и привлечение инвестиций на расширение бизнеса.

Согласно изменениям в отношении контрагентов «лжепредпринимателей», где сумма ущерба в виде неуплаты налогов ниже 20 000 МРП, будут выделены материалы из уголовных дел для привлечения к административной ответственности.

Исключение статьи 215 Уголовного кодекса РК не означает прекращение всех уголовных дел по фактам лжепредпринимательства, противоправные действия руководителей, организаторов и причастных к созданию неблагонадежных предприятий лиц будут переквалифицированы на статью 216 Уголовного кодекса РК в совокупности со статьями 28 частью 5, 244, 245 Уголовного кодекса РК, т.е. доказательство фиктивности всех сделок между неблагонадежными предприятиями и контрагентами с целью установления фактов пособничества в уклонении от уплаты налогов.

В случае добровольного возмещения причиненного ущерба в виде уклонения от уплаты налогов в бюджет, виновные лица, совершившие преступления впервые, за исключением совершения преступной группой, подлежат освобождению от уголовной ответственности по статьям 244 и 245 Уголовного кодекса РК по не реабилитирующим основаниям.

В этой связи, добросовестным предпринимателям разъясняются данные нормы законодательства, а также призывают принять самые превентивные меры безопасности от взаимоотношений (при заключении договоров) с фирмами однодневками (неблагонадежными организациями и лжепредприятиями).