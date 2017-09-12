Судья оказался на скамье подсудимых в Алматы. Бывшего служителя Фемиды обвиняют в превышении должностных полномочий, а также в вынесении заведомо нелегитимного приговора, сообщает ТК " Алматы ".





Это второй случай, когда судят судью. Прецедент уже был. Судью Кульпаш Утемисову в мае 2014 года осудили к 4,5 годам лишения свободы, также за вынесение неправосудного приговора.





Под одной крышей проживают пятеро братьев и сестер со своими семьями. Недвижимость досталась им ценой жизни родителей, признается женщина. 24 мая 2012 года мать пятерых детей Светлана Турганбаева на пороге своего шанырака совершила самоподжог.





«В один момент они на нас набросились, всех раскидали, я оказалась вообще вон там. Когда мы здесь стояли, Елтоков пришел, судоисполнитель начал кричать на маму: «Тәте жаға алмайсыз ба? Жағыңызшы, көрейінші деп» а мы его хотели отгородить от мамы, а он все кричал оттуда, милиция стояла возле него. И в один момент они на нас набросились, всех нас раскидали и уже в этот момент мама зажглась. В течении пяти лет каждый день ложишься спать и встаешь, думаешь об этом бесконечно. Мне трудно заходить и приходить сюда вообще», - вспоминает потерпевшая Айнур Омарбаева.





В 2012 акт самосожжения совершила мама Айнур, а через четыре года скончался отец. Что интересно, служителя Фемиды, постановившего выселить многодетную семью осудили за взятку, нотариуса, оформившего документы, также приговорили, но это все по другим фактам.





«И мамы нет, дом есть, но по закону его нет, хотя мы его по закону купили, деньги отдали, но мы остались и без матери и получается без дома. Мы живем в этом доме незаконно. Мы как бомжи здесь, мертвые души, если кто-то умирает, то акимат приходит, помощь какую-то предлагает, а на самом деле ни документов, ничего у нас нету на руках», - рассказала потерпевшая Айгуль Омарбаева.





Служители Фемиды на скамье подсудимых редкость в казахстанской практике. За последние два года всего четыре человека осуждены. И все за взятку, мошенничество и превышение полномочий. За вынесение неправосудного приговора за всю историю страны был только один прецедент. Вторым рискует стать дело Умирзака Серимова. Адвокаты настаивают, люди в мантиях не должны быть неприкосновенными.





«Сейчас у нас, насколько я знаю, всего два дела это Кульпаш Утемисова и вот Серимов. Все остальные судьи у нас уходят в отставку, когда выносят такие решения, допустим вот дело, когда привлекли у нас в качестве третьего лица ООН в Астане. Судья написал заявление и уволился по собственному желанию. Другое дело, когда у нас судью Северо-Казахстанского областного суда увидели в казино, в Капчагае. Он тоже написал заявление по собственному желанию и уволился, то есть довести до суда дела в отношении судей очень сложно понимаете, поэтому человеку понадобилось восемь лет, чтобы доказать свою правоту», - сообщил адвокат Серик Айтбаев.





В суде Умирзак Серимов не признал вину в полном объеме. Несмотря на то, что роли сменились и он теперь подсудимый, мужчина охотно задавал вопросы. А в конце вовсе ходатайствовал о прекращении дела. Тем не менее, по предъявленным обвинениям, ему грозит до 8 лет лишения свободы.



