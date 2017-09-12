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Неожиданный поворот появился в деле о тройном убийстве в ЗКО

12 сентября 2017, 06:34

Адилет Камалов признал свою вину, и рассказал, что убил троих человек из-за ревности.

Жестокое убийство двух девушек 1994 года рождения и мальчика 3-х лет произошло 5 сентября в поселке Зачаганск, передает uralskweek.kz.

Подозреваемый в преступлении был задержан полицейскими вечером того же дня. Адилет Камалов признал свою вину, и рассказал, что убил троих человек из-за ревности. Он нанес около 20 ножевых ранений каждому, после чего поджег дом.

Городской суд выдал санкцию на арест Камалова.

Мереке Серикжан, в один день лишившийся жены и сына, считает, что, несмотря на признание вины, Адилет Камалов не виновен в убийстве.

— Может быть, этот парень раньше и был судим за кражу. Но по нему видно, что он не способен на более тяжкие преступления, — говорит Мереке Серикжан. – Тем более, у этого парня есть семья, есть дети. Неужели он, будучи сам отцом, способен был убить чужого ребенка? Хоть я раньше и не знал этого парня, я отказываюсь верить, что это он убил мою жену, сына и ее подругу.

Фото: uralskweek.kz

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