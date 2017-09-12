Мэра бельгийского города нашли с перерезанным горлом
12 сентября 2017, 06:43
Сообщается, что предполагаемый убийца сам сдался полиции.
Бургомистр бельгийского города Мускрон Альфред Гаденн в понедельник вечером был обнаружен мертвым на кладбище неподалеку от собственного дома, сообщает Lenta.ru.
Тело бургомистра с перерезанным горлом обнаружила его супруга. 71-летний Гаденн ежедневно открывал и закрывал ворота кладбища. Сообщается, что предполагаемый убийца сам сдался полиции. Информации о его мотивах не поступало.
Также отмечается, что дело поручено расследовать местным следователям, а не национальной антитеррористической службе.
Премьер-министр Бельгии Шарль Мишель выразил соболезнования семье Гаденна и его близким.
В июле 2016 года два вооруженных ножами человека захватили заложников в церкви на севере Франции. Они зашли с черного входа. Пленниками оказались пять человек: священник, две монахини и двое прихожан. Одной монахине удалось сбежать и вызвать полицию.
Позже бойцы спецподразделения убили нападавших. Один из заложников — священник — погиб. По словам полицейских, ему перерезали горло.
Фото: La Libre
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