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Мэра бельгийского города нашли с перерезанным горлом

12 сентября 2017, 06:43

Сообщается, что предполагаемый убийца сам сдался полиции.

Бургомистр бельгийского города Мускрон Альфред Гаденн в понедельник вечером был обнаружен мертвым на кладбище неподалеку от собственного дома, сообщает Lenta.ru.

Тело бургомистра с перерезанным горлом обнаружила его супруга. 71-летний Гаденн ежедневно открывал и закрывал ворота кладбища. Сообщается, что предполагаемый убийца сам сдался полиции. Информации о его мотивах не поступало.

Также отмечается, что дело поручено расследовать местным следователям, а не национальной антитеррористической службе.

Премьер-министр Бельгии Шарль Мишель выразил соболезнования семье Гаденна и его близким.

В июле 2016 года два вооруженных ножами человека захватили заложников в церкви на севере Франции. Они зашли с черного входа. Пленниками оказались пять человек: священник, две монахини и двое прихожан. Одной монахине удалось сбежать и вызвать полицию.

Позже бойцы спецподразделения убили нападавших. Один из заложников — священник — погиб. По словам полицейских, ему перерезали горло.

Фото: La Libre

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