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Первая леди Турции постреляла из лука в Астане

12 сентября 2017, 07:13

А на одном из фото Эмине Эрдоган в знак уважения к старшим поцеловала руку бабушке.

Посольство Турции в Казахстане поделилось в Facebook фотографиями с посещения первой леди Турции этноаула в Астане, сообщает Zakon.kz.

Она осмотрела красочно оформленные юрты, ознакомилась с традиционными казахскими ремеслами, беркутчи продемонстрировали высокой гостье своих ловчих птиц, а позже даже постреляла из лука.



А на одном из фото Эмине Эрдоган в знак уважения к старшим поцеловала руку бабушке.



Фото: соцсети




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