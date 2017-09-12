Первая леди Турции постреляла из лука в Астане
12 сентября 2017, 07:13
А на одном из фото Эмине Эрдоган в знак уважения к старшим поцеловала руку бабушке.
Посольство Турции в Казахстане поделилось в Facebook фотографиями с посещения первой леди Турции этноаула в Астане, сообщает Zakon.kz.
Она осмотрела красочно оформленные юрты, ознакомилась с традиционными казахскими ремеслами, беркутчи продемонстрировали высокой гостье своих ловчих птиц, а позже даже постреляла из лука.
А на одном из фото Эмине Эрдоган в знак уважения к старшим поцеловала руку бабушке.
Фото: соцсети
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