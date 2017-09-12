Первая леди Турции постреляла из лука в Астане

Она осмотрела красочно оформленные юрты, ознакомилась с традиционными казахскими ремеслами, беркутчи продемонстрировали высокой гостье своих ловчих птиц, а позже даже постреляла из лука.













А на одном из фото Эмине Эрдоган в знак уважения к старшим поцеловала руку бабушке.









Фото: соцсети







