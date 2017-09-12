Футболиста высмеяли за "интимную" стрижку на голове
12 сентября 2017, 07:32
Болельщики и футбольные эксперты не удержались от жестких шуток в адрес футболиста.
Нападающий итальянского "Дженоа" Горан Пандев стал объектом для невероятных насмешек со стороны болельщиков и экспертов. Форвард сборной Македонии довел сеть буквально до слез, от души повеселив любителей футбола своей прической, сообщает Обозреватель.
Причиной жесткого троллинга 34-летнего игрока "грифонов" стал его внешний вид в выездном матче чемпионата Италии против "Удинезе". Покидая поле Пандев наклонил голову и телекамера запечатлела превосходный ракурс головы Горана. Сверху видно, как у македонца прорезается лысина. Однако, к его несчастью, проплешины вырисовываются далеко не в лучшую комбинацию.
Болельщики и футбольные эксперты не удержались от жестких шуток в адрес футболиста.
"У Горана Пандева пенис на голове", - с издевкой написало известное британское издание 101 Great Goals.
Genoa's Goran Pandev has a penis on his head ???????? pic.twitter.com/PGB6Cb7FHL— 101 Great Goals (@101greatgoals) 10 сентября 2017 г.
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