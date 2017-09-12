Футболиста высмеяли за "интимную" стрижку на голове

Болельщики и футбольные эксперты не удержались от жестких шуток в адрес футболиста.

Нападающий итальянского "Дженоа" Горан Пандев стал объектом для невероятных насмешек со стороны болельщиков и экспертов. Форвард сборной Македонии довел сеть буквально до слез, от души повеселив любителей футбола своей прической, сообщает Обозреватель





Причиной жесткого троллинга 34-летнего игрока "грифонов" стал его внешний вид в выездном матче чемпионата Италии против "Удинезе". Покидая поле Пандев наклонил голову и телекамера запечатлела превосходный ракурс головы Горана. Сверху видно, как у македонца прорезается лысина. Однако, к его несчастью, проплешины вырисовываются далеко не в лучшую комбинацию.





Болельщики и футбольные эксперты не удержались от жестких шуток в адрес футболиста.

"У Горана Пандева пенис на голове", - с издевкой написало известное британское издание 101 Great Goals.





Genoa's Goran Pandev has a penis on his head ???????? pic.twitter.com/PGB6Cb7FHL — 101 Great Goals (@101greatgoals) 10 сентября 2017 г.



