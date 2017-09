Футболиста высмеяли за "интимную" стрижку на голове

Причиной жесткого троллинга 34-летнего игрока "грифонов" стал его внешний вид в выездном матче чемпионата Италии против "Удинезе". Покидая поле Пандев наклонил голову и телекамера запечатлела превосходный ракурс головы Горана. Сверху видно, как у македонца прорезается лысина. Однако, к его несчастью, проплешины вырисовываются далеко не в лучшую комбинацию.

Genoa's Goran Pandev has a penis on his head ???????? pic.twitter.com/PGB6Cb7FHL