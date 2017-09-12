3-кратная чемпионка мира по бодибилдингу сгорела заживо в ДТП по пути на турнир

Вместе с ней страшной смертью погибли ещё четыре спортсменки, которых она подвозила на соревнования по бодибилдингу в Аргентине.

По данным аргентинской полиции, в момент лобового столкновения с грузовиком Алехандра Рубио находилась за рулём своего автомобиля, передает Life.ru





Вместе с ней в салоне были Элиас Торрес, Гуадалупе Давид, Эмануэль Вильяльба и Даниэль Мотивиро. Все они погибли на месте.





Спортсмены направлялись на турнир по бодибилдингу в Сантьяго-дель-Эстеро. Причём Алехандра Рубио была явным фаворитом этих соревнований. Она трижды становилась самой сильной женщиной мира и была президентом Аргентинской ассоциации фитнеса и бодибилдинга.

