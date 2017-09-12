3-кратная чемпионка мира по бодибилдингу сгорела заживо в ДТП по пути на турнир
12 сентября 2017, 07:52
Вместе с ней страшной смертью погибли ещё четыре спортсменки, которых она подвозила на соревнования по бодибилдингу в Аргентине.
По данным аргентинской полиции, в момент лобового столкновения с грузовиком Алехандра Рубио находилась за рулём своего автомобиля, передает Life.ru.
Вместе с ней в салоне были Элиас Торрес, Гуадалупе Давид, Эмануэль Вильяльба и Даниэль Мотивиро. Все они погибли на месте.
Спортсмены направлялись на турнир по бодибилдингу в Сантьяго-дель-Эстеро. Причём Алехандра Рубио была явным фаворитом этих соревнований. Она трижды становилась самой сильной женщиной мира и была президентом Аргентинской ассоциации фитнеса и бодибилдинга.
Водитель грузовика от удара получил травмы и с ожогами был доставлен в ближайший госпиталь. К моменту прибытия скорой помощи, полиции и пожарных от автомобиля, где ехали спортсмены, остался только выгоревший железный скелет кузова. Останки обугленных трупов направлены на экспертизу.
Фото: life.ru
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