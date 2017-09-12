Иранский матрос задержан за контрабанду крупной партии наркотиков в Актау
12 сентября 2017, 08:06
Задержанный водворен в ИВС Актау, ведется расследование.
Спецслужбами пресечено распространение в Мангистауской области крупной партии наркотиков из Ирана. У задержанного матроса изъят гашиш, с санкции суда он арестован на два месяца, передает tumba.kz.
По данным следственного судьи Актауского городского суда Гульнары Байтуровой, еще в июне текущего года 35-летний Ф.П. прибыл в морской порт Актау, где познакомился с рабочим порта и договорился с ним о поставке наркотика в Казахстан за вознаграждение. Именно с такой просьбой житель Актау обратился к иранскому матросу.
- В Иране Ф.П. приобрел наркотик примерно за 240 долларов США и планировал реализовать жителю Актау уже за 1400 долларов США. В результате матрос был задержан военнослужащими войсковой части 2018 ПС КНБ РК, у него изъято 348,22 грамма гашиша, что позже подтвердила экспертиза, - прокомментировала Гульнара Байтурова.
Она пояснила, что преступление, инкриминированное Ф., то есть контрабанда наркотиков в особо крупном размере (статья 286 ч4), относится к категории особо тяжких, за которое предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от 15 до 20 лет. Задержанный водворен в ИВС Актау, ведется расследование.
Фото: Казинформ
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