Приготовление плова на фестивале в Ташкенте закончилось давкой и скандалом

Узбекские повара попали в Книгу рекордов Гиннесса с более чем семитонным пловом. Событие, правда, омрачилось минусами в организации и давкой, сообщает Ц-1





8 сентября на фестивале традиционной культуры «Узбегим» в Ташкенте представители Книги рекордов Гиннесса официально зафиксировали рекорд по приготовлению самого большого в мире плова.

Вес блюда составил 7360 кг. Пять десятков поваров готовили чудо-плов около шести часов.





Посмотреть, как десятки поваров в белоснежных робах колдуют над огромным казаном, можно было на расстоянии от 130 до 200 метров за ограждением. Но и тут было не протолкнуться.+ Ближе к полудню людей у входа на Бродвей стало настолько много, что стражи порядка едва сдерживали их. Разочарованные тем, что не могут попасть за ограждения, гости ходили по кругу вокруг сквера Амира Темура. Организаторы явно не ожидали такого наплыва людей.





Катастрофически не хватало биотуалетов. Да и те, что стояли, оказались платными. Ситуацию усугубляло палящее солнце, спрятаться от которого было нельзя: на территории народных гуляний деревья с раскидистыми кронами были только на Бродвее.





К местам раздачи плова не были подготовлены коридоры в обе стороны. Как итог – изначально организованная очередь превратилась в давку всего за несколько минут.

Гости хотели первыми попробовать «тот самый плов», поэтому ринулись брать штурмом огромные казаны. В толпе оказались дети, которых чудесным образом высвободили из сутолоки: мужчины выносили их на руках.

Ажиотаж усилился после того, как в толпе стали разноситься слухи, что плов заканчивается. Однако на заверения организаторов уже никто не обращал внимания. Давка лишь усугублялась.





Одновременно с этим гости накинулись на аккуратно сложенные горы фруктов и бахчевых. Неуправляемая толпа буквально снесла все на своем пути. В тот же день в социальных сетях появились видеофрагменты нелицеприятного поведения горожан, оставивших после себя горы мусора и раздавленных фруктов.







