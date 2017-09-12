Обнаружено блокирование рекламы на сайте

Уважаемые пользователи,

создатели сайта не желают превращать его в свалку рекламы, но для существования нашего сайта необходим показ нескольких баннеров.

просим отнестись с пониманием и добавить zakon.kz в список исключений вашей программы для блокировки рекламы (AdBlock и другие).
WHATSAPP +7 (777) 323-45-00
 
Новости за сегодня

Мухтар Кул-Мухаммед побывал в усадьбе Султанбета Султана

12 сентября 2017, 08:21

Он ознакомился с работами по реконструкции исторического объекта, осмотрел представленные музейные экспонаты.

Деревянный дом, когда-то принадлежавший видному государственному деятелю Казахского ханства XVIII века, реконструировали в рамках программы "Рухани жаңғыру", сообщает Zakon.kz.

Идея о воссоздании старинной усадьбы возникла у потомков Султанбета Султана уже давно, однако реализовать её в полной мере получилось только сегодня.

Первый заместитель Председателя партии "Нұр Отан" Мухтар Кул-Мухаммед ознакомился с работами по реконструкции исторического объекта, осмотрел представленные музейные экспонаты.

Примечательно, что именно в этом здании партийцы областного филиала разместили проектный офис "Нұр Отан - Рухани жаңғыру". Нуротановцы вместе учеными и экспертами будут проводить здесь работу по воплощению в жизнь программной статьи Главы государства "Взгляд в будущее: модернизация общественного сознания".

О духовной модернизации и переходе казахского языка на латиницу Мухтар Кул-Мухаммед рассказал и на встрече со студентами Павлодарского колледжа цветной металлургии.

"Переход на латиницу является фундаментом духовной модернизации", - подчеркнул Мухтар Кул-Мухаммед. "Отказываться при этом от русского языка никто не собирается. Мы с этим богатством не расстанемся никогда", - заверил партиец.








MINI-MBA — ваш путь к высокооплачиваемой работе. - 43%. Успейте!

Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.

Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Добавить комментарий
Введите имя
Чтобы увидеть код начните набирать сообщение Введите код из 3 сим-волов, отображенных черным цветом. Язык кода - русский. обновить код
Новости партнеров
Загрузка...
Loading...