Мухтар Кул-Мухаммед побывал в усадьбе Султанбета Султана

Он ознакомился с работами по реконструкции исторического объекта, осмотрел представленные музейные экспонаты.

Деревянный дом, когда-то принадлежавший видному государственному деятелю Казахского ханства XVIII века, реконструировали в рамках программы "Рухани жаңғыру", сообщает Zakon.kz





Идея о воссоздании старинной усадьбы возникла у потомков Султанбета Султана уже давно, однако реализовать её в полной мере получилось только сегодня.





Первый заместитель Председателя партии "Нұр Отан" Мухтар Кул-Мухаммед ознакомился с работами по реконструкции исторического объекта, осмотрел представленные музейные экспонаты.





Примечательно, что именно в этом здании партийцы областного филиала разместили проектный офис "Нұр Отан - Рухани жаңғыру". Нуротановцы вместе учеными и экспертами будут проводить здесь работу по воплощению в жизнь программной статьи Главы государства "Взгляд в будущее: модернизация общественного сознания".





О духовной модернизации и переходе казахского языка на латиницу Мухтар Кул-Мухаммед рассказал и на встрече со студентами Павлодарского колледжа цветной металлургии.





"Переход на латиницу является фундаментом духовной модернизации", - подчеркнул Мухтар Кул-Мухаммед. "Отказываться при этом от русского языка никто не собирается. Мы с этим богатством не расстанемся никогда", - заверил партиец.



























