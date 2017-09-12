В Алматы пранкер показал, как зарабатывают бомжи

В Алматы пранкеры решили продемонстрировать, как и сколько зарабатывают бомжи в день, передает Zakon.kz.





Один из парней переоделся в бомжа и просил милостыню у прохожих. Помимо денег, он спрашивал сигареты и еду. Съемка велась в парке Горького.





В конце ролика авторы подвели итоги. "Я собрал чуть более 10 тысяч тенге", - резюмировал герой видео.











