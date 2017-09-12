В Алматы пранкер показал, как зарабатывают бомжи
12 сентября 2017, 08:30
Съемка велась в парке Горького.
В Алматы пранкеры решили продемонстрировать, как и сколько зарабатывают бомжи в день, передает Zakon.kz.
Один из парней переоделся в бомжа и просил милостыню у прохожих. Помимо денег, он спрашивал сигареты и еду. Съемка велась в парке Горького.
В конце ролика авторы подвели итоги. "Я собрал чуть более 10 тысяч тенге", - резюмировал герой видео.
Фото: скриншот
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