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В Алматы пранкер показал, как зарабатывают бомжи

12 сентября 2017, 08:30

Съемка велась в парке Горького.

В Алматы пранкеры решили продемонстрировать, как и сколько зарабатывают бомжи в день, передает Zakon.kz.

Один из парней переоделся в бомжа и просил милостыню у прохожих. Помимо денег, он спрашивал сигареты и еду. Съемка велась в парке Горького.

В конце ролика авторы подвели итоги. "Я собрал чуть более 10 тысяч тенге", - резюмировал герой видео.



Фото: скриншот

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