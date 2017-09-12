Открыта регистрация на вторую CRM Conference «Формула успешных продаж»

28 сентября 2017 года в Алматы состоится вторая бесплатная CRM Conference «Формула успешных продаж», сообщает Zakon.kz.





Выстраивание системы продаж, которая будет увеличивать денежный поток компании, оптимизация маркетингового взаимодействия с клиентами – это важнейшие задачи любой компании. Как и в любом искусстве, здесь существует множество секретов и не очевидных вещей. Есть вопросы, которые интересуют почти всех: как привлечь новых клиентов, как удержать уже существующих клиентов, как выстроить правильный сервис. Ответы на эти вопросы вы получите на уникальной CRM Conference «Формула успешных продаж».





Своими знаниями, опытом и лайфхакми поделятся международные эксперты и лучшие казахстанские специалисты:





Михаил Беляев (Россия), руководитель «1С-Битрикс» в Санкт-Петербурге;

Асем Кузембаева (Казахстан), CEO "TopSales";

Дмитрий Розенфельд (Украина), управляющий партнер маркетинговой компании Rosenfeld & GrandMaster;

Алена Владимирская(Россия), основатель агентства "Pruffi" и онлайн-курсов "Антирабство", Главный хантер Рунета;

Александр Савельев (Казахстан), управляющий директор страховой компании «Amanat»;









Организатором конференции выступает компания 1С-Битрикс Казахстан.





«Системы управления отношениями с клиентами (CRM) — это не просто базы данных с контактами клиентов. Это мощнейший инструмент для методичного завоевания и удержания рынка, даже в кризисной ситуации. CRM помогает менеджерам по продажам ничего не забыть и все успеть, а директорам и владельцам бизнеса – выстраивать успешную стратегию продаж и контролировать своих сотрудников. В Казахстане востребованность таких систем с каждым годом возрастает. Это отличный тренд, который сделает бизнесы процветающими, а клиентов будет радовать качеством сервиса. Чтобы помочь казахстанскому бизнесу освоиться с такими системами, мы и проводим нашу вторую CRM Conference. Мы уверены, что знания, новые идеи, полученные здесь, помогут нашим бизнесменам », - говорит Сармантай Касенов, директор компании «1С-Битрикс Казахстан».





Мы приглашаем:





Владельцев и руководителей МСБ различных отраслей

Директоров по маркетингу

Руководителей отделов продаж

Начальников отделов по работе с персоналом

Технических директоров и Web-разработчиков





Детали





Узнать больше о событии можно на официальном сайте конференции.

Стоимость участия в конференции – бесплатное, но необходима регистрация



