Совбез ООН принял резолюцию о введении новых санкций в отношении КНДР
12 сентября 2017, 08:51
Согласно документу, будут введены ограничения на поставки в КНДР нефтепродуктов.
Совет безопасности ООН ввел новые санкции в отношении КНДР, которые значительно ограничат экспортные и импортные возможности Пхеньяна. Соответствующая резолюция 2375 была принята единогласно в понедельник вечером по времени Нью-Йорка (в ночь на вторник аст), сообщает РИА Новости.
Согласно документу, будут введены ограничения на поставки в КНДР нефтепродуктов. Определяется также лимит на поставки КНДР сырой нефти — объемы не должны превышать показатели за прошедшие 12 месяцев. КНДР также не сможет покупать конденсаты и газоконденсатные жидкости и не сможет продавать текстильную продукцию.
В резолюции отмечаются готовность СБ ООН "поддержать шестисторонние переговоры" и призыв к их возобновлению. СБ также приветствует усилия государств "способствовать мирному и всеобъемлющему решению через диалог", не отмечая конкретных инициатив.
Документ в такой редакции делегация США распространила лишь в воскресенье вечером. Изначально США готовили набор более жестких мер по КНДР, вплоть до полного нефтяного эмбарго и введения санкций в отношении лидера страны Ким Чен Ына.
Фото: РИА Новости
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