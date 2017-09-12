"Рыдала два дня": пляжные фото в Сети довели Гузееву до нервного срыва
12 сентября 2017, 09:29
Актриса выглядела на них не лучшим образом.
Лолита рассказала о нервном срыве Гузеевой после публикации некрасивых пляжных фото, сообщает Bloknot.ru.
Пользователи Сети активно обсуждают пляжные фотографии звезды из Болгарии, куда она отправилась этим летом на отдых. Выглядела на них актриса не лучшим образом.
Как рассказала Лолита Милявская, Гузееву эти обсуждения сильно ранили, и она впала в депрессию.
"Лариса рыдала два дня, когда увидела эти фотографии в прессе. Мы с Ларисой Удовиченко утешали ее, говорили что не стоит обращать внимания и переживать, убедили отнестись с юмором. Но это я ничего не стесняюсь, показываю себя такой, какая есть, а Лариса – человек очень ранимый", - рассказала певица.
Кадр: YouTube
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