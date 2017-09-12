Как выглядит территория выставки ЭКСПО после закрытия

Павильон "Нұр Әлем" и ряд других павильонов будут сохранены как "Наследие ЭКСПО".

В Сети появились несколько фотографий территории Международной специализированной выставки ЭКСПО 2017, церемония закрытия которой прошла 10 сентября в Астане , передает , передает Zakon.kz





Пользователь Артем Вуйко на своей страничке в социальной сети "ВКонтакте" разместил несколько снимков опустевшей выставки.









На фото видно, что некоторые конструкции уже начали разбирать.





Напомним, выставка ЭКСПО 2017 "Энергия будущего" прошла в столице Казахстана с 10 июня по 10 сентября. За это время выставку посетило более 3 миллионов 860 тысяч человек. Следующая выставка EXPO пройдет в 2020 году в Дубае.





В ходе церемонии закрытия глава государства Нурсултан Назарбаев рассказал о планах после выставочного использования инфраструктуры ЭКСПО.





По его словам, павильон "Нұр Әлем" (сфера) и ряд других павильонов, в которых представлена тематика выставки, будут сохранены как "Наследие ЭКСПО".





"Завершение выставки станет началом запуска нескольких новых масштабных проектов. Прежде всего, это Международный финансовый центр "Астана". Он должен стать финансовым хабом, центром притяжения инвестиций и занять достойную нишу в международной финансовой системе", - сказал Назарбаев.





Он также остановился на проектах по созданию международного центра по развитию зелёных технологий и инвестиций и международного технопарка IT-стартапов.





"Таким образом, весь выставочный комплекс ЭКСПО будет и далее служить задачам инновационного и устойчивого развития", - отметил президент.





Автор: Екатерина Ионова

Фото: соцсети





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