Целитель из Казахстана лечил актрису Стеллу Барановскую незадолго до смерти

Она считала, что химиотерапия может ее убить, поэтому обращалась к нетрадиционной медицине.

Новый выпуск «Пусть говорят» посвятили истории молодой женщины, которая скончалась после длительной борьбы с серьезным онкологическим заболеванием. Близкие актрисы Стеллы Барановской поведали о том, как она пыталась облегчить свое состояние





Гостями ток-шоу стали Анфиса Чехова, Катя Гордон и певица Зара, которые поддерживали актрису в последние дни. Когда Стелла узнала о диагнозе, она находилась в Америке у своего жениха. Лариса Похильчук, медсестра госпиталя в Миннесоте, куда обратилась Барановская, рассказала, что та очень тяжело переживала химиотерапию. По словам женщины, избранник Стеллы отвернулся от нее, узнав о тяжелой болезни.





Стелла Барановская считала, что химиотерапия может ее убить, поэтому обращалась к нетрадиционной медицине. Незадолго до смерти актриса лечилась у целителя Акылбека из Казахстана. Редакторы передачи попытались связаться с мужчиной, однако тот отказался говорить о лечении Барановской.





Напомним, когда молодая женщина была жива, некоторые пользователи социальных сетей не верили ей. Они считали, что артистка симулирует заболевание в корыстных целях. Однако Стелла действительно боролась с тяжелым недугом и тратила большие суммы на лечение.