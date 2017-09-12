Жители сел ЮКО получат профессиональное образование по 15 специальностям

За счет улучшения жизнеобеспечения в селе, повысить уровень области. Это был один из актуальных вопросов, озвученных на очередном селекторном совещании, прошедшем в областном акимате, сообщает пресс - служба областного акима.

Выступивший с докладом руководитель областного управления координации занятости и социальных программ М.Отаршиев сообщил, что в текущем году открылось 53,7 тысяч новых рабочих мест, из них количество постоянных рабочих мест составляет 38 413.

По его словам, с целью регулирования дефицита специалистов в рамках первого направления «Программы развития продуктивной занятости и массового предпринимательства на 2017-2021 годы», в регионе техническое и профессиональное обучение получают 4 584 человек. Вместе с тем, на краткосрочное профессиональное обучение по 89 специальностям направлены 9 682 человек.

Заслушав доклад руководителя управления аким области отметил необходимость обучить жителей сел в соответствии с потребностями и адаптировать их к своей профессии. В первую очередь, работы, которые будут проделаны на уровне сельских округов, затем должны быть реализованы на уровне районов.

«Акимы сел должны найти жителей, которые имеют склонность к данным 15 специальностям. В частности, по таким специальностям, как токарь, слесарь, плотник, электрик, сантехник и парикмахер. При конкретной реализации этого проекта, граждане будут обеспечены работой, а условия жизни в селе будут адаптированы к городским. Таким образом, за счет улучшения жизнеобеспечения в селах, мы повысим уровень области», - сказал Ж.Туймебаев.

Кроме профессиональной специализации жителей сел, глава региона, уделяющий особое внимание формированию здорового образа жизни населения, подчеркнул о необходимости построить в каждом районном центре и сельском округе спортивные площадки по типу ангара. Наряду с этим, аким области напомнил о том, что строительные работы модульных спортивных комплексов, должны осуществляться в рамках программы «Туған жерге тағзым», озвученной в программной статье главы государства «Курс на будущее: духовное возрождение».

В целом, с начала года, в целях развития массового спорта в Южно-Казахстанской области в населенных пунктах и во дворах многоквартирных домов сданы в эксплуатацию 57 спортивных площадок, из них 20 сданы во благо народа за счет спонсоров.