Среди викингов были женщины-полководцы
12 сентября 2017, 09:58
Новое исследование показало, что женщины-викинги не только служили в армии, но и могли занимать высокие военные должности.
Генетики впервые доказали, что среди военачальников викингов были женщины, сообщают Vesti.ru.
Последний анализ ДНК показал, что в могиле, которая считалась образцово-показательным мужским захоронением воина-викинга, покоится женщина. И это не просто женщина-воин, а высокопоставленная женщина-военачальник.
Роль женщин в исторических перипетиях вольного народа, была довольно скромна, хотя и встречались отдельные письменные упоминания их участия в боевых действиях. Образ женщины-воительницы в скандинавской мифологии представлен по большей части валькириями. Но их функции ограничены доставкой погибших героев в Вальхаллу – рай для тех самых героев-мужчин, а также прислуживанием им. Иногда, правда, валькириям даровалось и право решать исход битвы, конечно же, в виде исключения.
Но команда исследователей из Уппсальского университета и Университета Стокгольма во главе с Шарлоттой Хеденстьерна-Йонсон (Charlotte Hedenstierna-Jonson) претендует на то, чтобы в корне изменить сложившиеся представления.
Камнем преткновения стала одна из самых известных могил воинов-викингов середины X века, открытая ещё в 1880-х годах. Погребение под номером Bj 581 расположено на территории древнего торгового центра шведских викингов – города Бирка.
В могиле покоится человек, окружённый полным набором оружия профессионального воина, включая меч, топор, копьё, стрелы и два щита. Там же были обнаружены останки двух его лошадей. Кроме этого в захоронении присутствовала игральная доска и фигурки, которые, по мнению исследователей, могут указывать на то, что умерший имел хорошие представления о тактике и стратегии.
Интересно, что некоторые особенности строения скелета воина уже давно указывали на то, что он не является мужчиной. Но, памятуя об исторических отчётах, специалисты продолжали упорствовать, пока в 2016 году не был проведён детальный остеологический анализ останков. Конец прениям положил новый анализ ДНК, который выявил отсутствие у противоречивого воина пресловутой Y-хромосомы, свойственной только представителям сильного пола.
Результаты исследования, опубликованные в журнале American Journal of Physical Anthropology, стали первым генетическим доказательством существования женщин-воинов среди викингов. Более того, вещи, обнаруженные в могиле, а также особенности строения захоронения, явно говорят о высоком социальном статусе этой персоны и, с большой вероятностью, о её причастности к руководству боевыми действиями.
"Игровой набор символичен и указывает на то, то она была своего рода офицером, кем-то, кто мог владеть тактикой и стратегией, а значит, управлять войсками в бою. Перед нами не мифическая валькирия, а настоящий военный лидер, который оказался женщиной, — подводит итоги Хеденстьерна-Йонсон в пресс-релизе университета.
Кстати, в пользу более заметной роли женщин в творении истории, говорят результаты ещё одного недавнего исследования, в котором были обнаружены доказательства того, что именно представительницы прекрасного пола распространяли культуру и технический прогресс среди европейцев в бронзовом веке.
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