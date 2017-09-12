Среди викингов были женщины-полководцы

Новое исследование показало, что женщины-викинги не только служили в армии, но и могли занимать высокие военные должности.

Генетики впервые доказали, что среди военачальников викингов были женщины , сообщают , сообщают Vesti.ru





Последний анализ ДНК показал, что в могиле, которая считалась образцово-показательным мужским захоронением воина-викинга, покоится женщина. И это не просто женщина-воин, а высокопоставленная женщина-военачальник.





Роль женщин в исторических перипетиях вольного народа, была довольно скромна, хотя и встречались отдельные письменные упоминания их участия в боевых действиях. Образ женщины-воительницы в скандинавской мифологии представлен по большей части валькириями. Но их функции ограничены доставкой погибших героев в Вальхаллу – рай для тех самых героев-мужчин, а также прислуживанием им. Иногда, правда, валькириям даровалось и право решать исход битвы, конечно же, в виде исключения.





Но команда исследователей из Уппсальского университета и Университета Стокгольма во главе с Шарлоттой Хеденстьерна-Йонсон (Charlotte Hedenstierna-Jonson) претендует на то, чтобы в корне изменить сложившиеся представления.





Камнем преткновения стала одна из самых известных могил воинов-викингов середины X века, открытая ещё в 1880-х годах. Погребение под номером Bj 581 расположено на территории древнего торгового центра шведских викингов – города Бирка.





В могиле покоится человек, окружённый полным набором оружия профессионального воина, включая меч, топор, копьё, стрелы и два щита. Там же были обнаружены останки двух его лошадей. Кроме этого в захоронении присутствовала игральная доска и фигурки, которые, по мнению исследователей, могут указывать на то, что умерший имел хорошие представления о тактике и стратегии.



