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В Алматы взяли под стражу сотрудника Генпрокуратуры и следователя городского ДВД

 

Сотрудник Генеральной прокуратуры и следователь ДВД Алматы взяты под стражу, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу Генпрокуратуры РК.

Межведомственной следственно-оперативной группой Генеральной прокуратуры расследуется ряд уголовных дел отношении сотрудника Генеральной прокуратуры К.Рахметова и следователя ДВД г. Алматы М.Решетова.

- и по заявлению ряда граждан по ч. 2 ст. 412 УК (привлечение заведомо невиновного к уголовной ответственности).

- по заявлению гр.И по ч. 2 ст. 274 УК (распространение заведомо ложной информации);

По материалам досудебного расследования Рахметов и Решетов при отсутствии в действиях рядовых сотрудников правоохранительных и фискальных органов состава преступления инкриминировал им участие в преступной группе, пособничестве в лжепредпринимательстве и злоупотреблении служебным положением.

В отношении Рахметова и Решетова судом избрана мера пресечения «содержание под стражей».

 

12 сентября 2017, 09:51
Источник, интернет-ресурс: *Генеральной прокуратуры РК

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