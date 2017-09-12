В Астане наградили полицейских, отличившихся в период подготовки и проведения ЭКСПО-2017

Начальник ДВД Астаны генерал-майор полиции Амантай Аубакиров наградил отличившихся сотрудников в обеспечении общественного порядка в период подготовки и проведения Международной выставки «ЭКСПО-2017», сообщает пресс-служба столичного ДВД.

В районном отделе полиции УВД «Есиль», расположенного на территории «ЭКСПО-2017» состоялось награждение.

Приказом Министра МВД РК 95 сотрудников столичного ДВД награждены ведомственной медалью, почетными грамотами и благодарственными письмами МВД, также присвоены специальные звания начальствующего состава досрочно.

За добросовестное исполнение служебных обязанностей в обеспечении общественного порядка в период проведения Международной выставки приказом начальника ДВД Астаны более 3 тысяч сотрудников ДВД Астаны, военнослужащих Министерства обороны РК, Национальной гвардии РК, сотрудников чрезвычайных ситуаций, курсантов высших учебных заведений МВД РК и приданных сил областей награждены грамотами, благодарственными письмами, медалями «25 лет Казахстанской полиции» и наручными часами.

В своей приветственной речи генерал-майор полиции Амантай Аубакиров отметил, что работа на таком важном для страны мероприятии явилась еще одной возможностью приобретения новых навыков и повышения профессионального мастерства. Обеспечение безопасности в период проведения выставки ЭКСПО для столичной полиции являлось главным приоритетом работы. Департаментом внутренних дел проведена большая работа по обеспечению безопасности горожан и гостей столицы, профилактике преступлений и правонарушений.

Полицейскими обеспечивался должный правопорядок, не допущено ни одного серьезного преступления на территории выставки ЭКСПО. Также стабильная оперативная обстановка поддерживается на территории города, где жители и гости столицы чувствуют себя комфортно и безопасно.