Назван любимый футбольный клуб Ким Чен Ына
12 сентября 2017, 10:07
Он является поклонником английского футбольного клуба «Манчестер Юнайтед».
Лидер КНДР Ким Чен Ын является поклонником английского футбольного клуба «Манчестер Юнайтед». Об этом заявил итальянский политик Антонио Рацци, сообщает Lenta.ru.
Антонио Рацци рассказал, что северокорейский лидер признался в этом ему сам. Также он отметил, что Ким Чен Ын следит за всеми крупными футбольными турнирами, а игру полюбил в юношестве, когда учился в Швейцарии.
Политик также сказал, что лидер КНДР надеется на скорое появление в чемпионате Англии и других популярных лигах футболистов из Северной Кореи.
Фото: rus24.news
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