Назван любимый футбольный клуб Ким Чен Ына

Лидер КНДР Ким Чен Ын является поклонником английского футбольного клуба «Манчестер Юнайтед». Об этом заявил итальянский политик Антонио Рацци , сообщает , сообщает Lenta.ru





Антонио Рацци рассказал, что северокорейский лидер признался в этом ему сам. Также он отметил, что Ким Чен Ын следит за всеми крупными футбольными турнирами, а игру полюбил в юношестве, когда учился в Швейцарии.





Политик также сказал, что лидер КНДР надеется на скорое появление в чемпионате Англии и других популярных лигах футболистов из Северной Кореи.



