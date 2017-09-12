Стало известно, где и когда может состояться бой Головкин — Сондерс

По словам самого Уоррена, в случае победы Головкина над Альваресом, бой GGG и Сондерса можно будет организовать уже в декабре текущего года.

Британский чемпион мира WBO в среднем весе Билли Джо Сондерс и его промоутер Фрэнк Уоррен настроены на объединительный поединок с победителем дуэли Геннадий Головкин — Сауль Альварес , сообщает , сообщает Sports.kz





16 сентября в Лондоне Сондерсу предстоит провести защиту своего титула в бою с американцем Вилли Монро-младшим.





«Подождем результатов 16 сентября, но мой промоутер Фрэнк Уоррен знает, чего я хочу. Я определенно нацелен на победителя боя „Канело“ и Головкина. Мне хочется выйти на ринг еще раз в этом году», — цитирует Сондерса Boxingscene.com.





По словам самого Уоррена, в случае победы Головкина над Альваресом, бой GGG и Сондерса можно будет организовать уже в декабре текущего года. Ориентировочным местом проведения является Великобритания.





«Я не думаю, что это будет тяжело устроить, ведь в случае успеха 16 сентября Билли будет владеть огромным куском мозайки. Это единственный способ для победителя боя Головкина и „Канело“ объединить титулы. Такой поединок логичен. Мы сделаем это, я абсолютно уверен.





Если это будет „Канело“, то бой пройдет в Штатах, если GGG, то мы могли бы организовать это в Великобритании. Если Головкин победит [Альвареса], то похоже, что они захотят провести поединок где-то в декабре», — сказал промоутер.



