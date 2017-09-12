Месси вдохновляет фанатов игрой на пианино
12 сентября 2017, 10:23
Он сыграл на пианино знаменитую мелодию Генделя, ставшую гимном Лиги чемпионов.
Главная звезда каталонского клуба Лионель Месси решил воодушевить болельщиков своей команды перед игрой. Он сделал это весьма необычным образом, передает телеканал "Россия 24".
Аргентинец сыграл на пианино знаменитую мелодию Генделя, ставшую гимном Лиги чемпионов.
На видео хорошо видно, как пальцы звезды футбола действительно бьют по клавишам: это не симуляция.
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