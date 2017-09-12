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Загремели, зажужжали - алматинцы отмечают юбилей группы "MONEYКЕНЫ"

12 сентября 2017, 10:24

Коллектив отметил десятилетие.

В Алматы состоялся концерт рок-группы "MONEYКЕНЫ". Музыканты отметили десятилетие, сообщает Zakon.kz.

9 сентября на площадке собралось большое количество зрителей и фанатов группы.



Вместе с коллективом на сцене выступили группы "LampЫ Orchestra" и "Нейтралитет"



Именинники познакомили слушателей с новым треком "Океаны", который был написан недавно, и нигде не транслировался. К слову, с композициями группы "MONEYКЕНЫ" знакомы и в Москве.


Гитарист группы Алексей Нехорошев рассказал, что сейчас они находятся в процессе записи альбома.

"10 сентября исполнится ровно 10 лет, как мы с вокалистом взяли в руки гитары, провели репетицию, загремели, зажужжали. Будем отмечать целый месяц. В планах - взятие Бастилии. Сейчас записываем новый альбом и снимаем клип", - рассказал он.



Вокалист Артур Эльшейдт поблагодарил пришедших на концерт.

"Вы знаете, самый лучший город, для нас родной. Люди все воспринимают, все очень здорово и потрясающе", - отметил Артур.


Фото: Даниил Емельянов.

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