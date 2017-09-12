Загремели, зажужжали - алматинцы отмечают юбилей группы "MONEYКЕНЫ"

В Алматы состоялся концерт рок-группы "MONEYКЕНЫ". Музыканты отметили десятилетие,





9 сентября на площадке собралось большое количество зрителей и фанатов группы.









Вместе с коллективом на сцене выступили группы "LampЫ Orchestra" и "Нейтралитет"









Именинники познакомили слушателей с новым треком "Океаны", который был написан недавно, и нигде не транслировался. К слову, с композициями группы "MONEYКЕНЫ" знакомы и в Москве.









Гитарист группы Алексей Нехорошев рассказал, что сейчас они находятся в процессе записи альбома.





"10 сентября исполнится ровно 10 лет, как мы с вокалистом взяли в руки гитары, провели репетицию, загремели, зажужжали. Будем отмечать целый месяц. В планах - взятие Бастилии. Сейчас записываем новый альбом и снимаем клип", - рассказал он.









Вокалист Артур Эльшейдт поблагодарил пришедших на концерт.





"Вы знаете, самый лучший город, для нас родной. Люди все воспринимают, все очень здорово и потрясающе", - отметил Артур.







