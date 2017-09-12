В Кызылорде оставленную в подъезде коробку с фейерверками приняли за взрывное устройство
12 сентября 2017, 10:25
Полиция просит жителей города и области внимательнее относиться к своим вещам.
10 сентября примерно в 15.00 часов на канал «102» ЦОУ Управления внутренних дел Кызылорды поступило телефонное сообщение о том, что в одном из многоэтажных домов, расположенных по улице Желтоксан, был обнаружен, предмет похожий на взрывчатое вещество, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ДВД Кызылординской области.
На место происшествия были направлены комплексные силы полиции, жильцов дома эвакуировали. Во время осмотра дома была найдена коробка, внутри оказались фейерверки.
"В ходе оперативно-розыскных мероприятий было установлено, что данную коробку в виде мусора в подъезде оставила одна из его жительниц. В отношении женщины, 1973 г.р., был заполнен административный протокол по части 1 статьи 434 Кодекса об административных правонарушениях (мелкое хулиганство)", - сообщили в полиции.
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