Аскар Мамин принял участие в форуме межрегионального сотрудничества Казахстан-Китай

11-12 сентября первый заместитель премьер-министра РК Аскар Мамин принял участие и выступил на 1-ом форуме межрегионального сотрудничества Казахстан-Китай, состоявшегося в рамках выставки ЭКСПО «Китай-АСЕАН» в г.Наньнин (КНР), сообщает Zakon.kz.

Форум межрегионального сотрудничества инициирован Главами государств Казахстана и Китая Нурсултана Назарбаевым и Си Цзиньпинем.

С казахстанской стороны в форуме принимают участие руководители регионов: аким Восточно-Казахстанской области Даниал Ахметов, Костанайской области Архимед Мухамбетов, заместители акимов областей, представители министерств, национальных компаний, бизнес-сообщества РК. С китайской стороны - главы провинций, руководители государственных органов, крупнейших компаний КНР.

«Форум, организованный по инициативе Глав наших государств придаст новый импульс укреплению дружбы, добрососедства и стратегического партнерства между нашими странами», сказал А.Мамин и отметил «важность Форума, как уникальной площадки для двустороннего диалога и эффективных консультаций по актуальным вопросам межрегионального сотрудничества РК и КНР».

Первый заместитель премьер-министра РК отметил своевременность проведения Форума в контексте сопряжения программы «Нурлы жол» с проектом «Один пояс - один путь».

«Инициатива Главы государства Нурсултана Назарбаева по сопряжению «Экономического пояса Шелкового пути» с программой «Нурлы жол» позволила привлечь инвестиции и скоординировать действия двух стран по инфраструктурным проектам», отметил А.Мамин и подчеркнул успешную реализацию проектов, повышающих конкурентоспособность экономик двух стран.

Отметив значимость форума, как фундамента экономического роста двух стран, развития торгового, инвестиционного, транспортно-транзитного сотрудничества, А.Мамин назвал Программу приграничного сотрудничества РК и КНР на 2015-2020 гг., подписанную в декабре 2015 года «одним из значимых документов сотрудничества между приграничными регионами Казахстана и Китая».

«Все 16 регионов Казахстана имеют деловые связи и совместно реализуемые проекты с китайскими компаниями из разных провинций», - отметил А.Мамин.

Первый заместитель премьер-министра РК принял участие в работе 14-го ЭКСПО «Китай-АСЕАН» и открыл национальный павильон Казахстана. Казахстанский павильон представлен 20-тью стендами с различными видами продукции отечественных производителей.

«Участие Казахстана в работе 14-ого ЭКСПО «Китай-АСЕАН» придаст дополнительный импульс дальнейшей состыковке «Нурлы жол» и «Экономического пояса Шелкового пути», программ развития Казахстана, Китая и членов Ассоциации государств Юго-Восточной Азии», - отметил А.Мамин.

В рамках визита в КНР Первый заместитель Премьер-Министра РК провел встречи с руководителями крупнейших китайских компаний, таких, как China National Chemical Engineering Co.Ltd, China General Technology Holding Ltd, CITIC Group, Xin Xin Corporation, China Railways Engineering Group Co, TBEA Heng Yang Transformer Co и др.

В рамках форума межрегионального сотрудничества Председатель казахстанской мясоперерабатывающей компании «Батыс Марка Ламб» Рахимжан Исмагамбетов и Председатель китайской компании «Zheng & Agrotechnology Co. Ltd» Ли Сианьмин подписали Меморандум о созданию современной откормочной площадки на 30 тысяч голов овец для забоя и экспорта баранины в КНР. Объем иностранных инвестиций составит 47 млн.долларов США. Проект будет реализован в 2018 году. В текущем году мясокомбинат «Батыс Марка Ламб» мощностью 1,5 тыс. голов овец в смену уже начал экспорт баранины в Иран.

Также председатель правления АО «НК «Kazakh Invest» Максат Кабашев и глава компании «Silver Tiger Capital» Цуй Лунфэй подписали рамочное Соглашение о сотрудничестве по созданию совместного инвестиционного Фонда, капитализация которого составляет 250 миллионов долларов США.

Председатель правления Холдинга «Aitey Group» Сейтжан Есимов и председатель правления компании Stone Stock Ху Цзинпэй подписали Соглашение о стратегическом партнерстве.