В Усть-Каменогорске жильцы домов стали устанавливать шлагбаумы при въезде во двор

"Территория только для своих" - такие надписи появились перед въездами в некоторые дворы в областном центре. Причем собственники квартир идут на кардинальные меры - устанавливают шлагбаумы. Особенно часто такое встречается во дворах рядом с общественными местами, пишет пишет altaynews.kz





Как выяснилось, решение об ограниченном въезде принимают жители домов совместно с КСК.





- Да, мы были вынуждены повесить цепочку с табличкой "въезда нет", причем эти действия были согласованы с полицией, - отметил житель дома Николай Авдеев. - Дело в том, что рядом с нами располагается отдел миграционной полиции и из-за постоянных посетителей во дворе не то что машину поставить, проехать негде.





Полицейские объясняют, ограничить движение можно в жилых зонах, особенно если проезд по двору сквозной.





- Жильцы за свой счет могут установить лежачих полицейских, а если имеется проблема со стоянками расчистить территорию, прилегающую ко двору, однако ограничивать въезд можно только в определенных ситуациях, - пояснили в пресс-службе УВД Усть-Каменогорска.





Очевидцы поделились фотографией - во дворе по улице Крылова вообще перегородили выезд камнями, такие действия не только запрещены, но и носят карательный характер.









- Проезды во дворах для спецтранспорта и без того настоящая проблема, пожарным машинам требуется больше места, — отметила пресс-секретарь ДЧС ВКО Анастасия Скляр. - В случае ЧП, если въезд во двор запрещен, местные жители должны оперативно пропустить спецтехнику.





А вот в некоторых дворах наоборот, не мешало бы сделать дополнительные выезды. Проблемная ситуация с заторами складывается на улице Михаэлиса, где по кругу расположены сразу 4 дома, а въезд и выезд с территории всего один.





Екатерина Шендрик.



