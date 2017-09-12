 
Новости за сегодня

VIP-госномера можно будет выбрать в Интернете

 

МВД готовит поправки в Правила государственной регистрации транспортных средств, передает Kolesa.kz.

Дополненный список номерных знаков повышенного спроса с принятием поправок будет выглядеть следующим образом:

 

 

Со списком красивых номеров покупатели смогут ознакомиться на стендах и информационных досках в РЭПах и спецЦОНах, а также на сайтах отделов внутренних дел.

Если желаемого номера нет в наличии, то регистрация транспортного средства, владелец которого выбрал определённое цифровое и (или) буквенное обозначение, будет производиться после изготовления ГРНЗ.

В данное время изменения и дополнения в приказ МВД РК от 2 декабря 2014 года № 862 «Об утверждении Правил государственной регистрации и учёта отдельных видов транспортных средств по идентификационному номеру транспортного средства, подготовки водителей механических транспортных средств, приёма экзаменов и выдачи водительских удостоверений» выложены на общественное обсуждение.

 

 

12 сентября 2017, 10:49
Источник, интернет-ресурс: Колёса

Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.

Акции
Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Введите имя
Чтобы увидеть код начните набирать сообщение Введите код из 3 сим-волов, отображенных черным цветом. Язык кода - русский. обновить код