Шторм "Ирма" ослаб до тропической депрессии
12 сентября 2017, 10:57
Сильные ливни продолжаются на юго-востоке США.
Шторм "Ирма" ослаб до уровня тропической депрессии. Об этом сообщат Национальный центр США по предупреждению ураганов (NHC), передает РИА Новости.
Сильные ливни продолжаются на юго-востоке США.
Ранее сообщалось, что ураган "Ирма" ослаб до шторма.
Ураган "Ирма" обрушился на юго-западную часть Флориды 10 сентября вечером. Через некоторое время метеорологи сообщили о снижении категории опасности урагана с третьей до второй. Позднее категория урагана снизилась до первой. Стихия также затронула соседние штаты – Алабаму, Джорджию, Южную Каролину и Северную Каролину. До этого ураган нанес катастрофический ущерб государствам Карибского бассейна, где погибли десятки людей.
Фото: соцсети
Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.
Сообщить об ошибке х
4877512-0832b36176946995037fced4971b8cc6
Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Новости партнеров
Загрузка...
Loading...