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Шторм "Ирма" ослаб до тропической депрессии

12 сентября 2017, 10:57

Сильные ливни продолжаются на юго-востоке США.

Шторм "Ирма" ослаб до уровня тропической депрессии. Об этом сообщат Национальный центр США по предупреждению ураганов (NHC), передает РИА Новости.

Сильные ливни продолжаются на юго-востоке США.

Ранее сообщалось, что ураган "Ирма" ослаб до шторма.

Ураган "Ирма" обрушился на юго-западную часть Флориды 10 сентября вечером. Через некоторое время метеорологи сообщили о снижении категории опасности урагана с третьей до второй. Позднее категория урагана снизилась до первой. Стихия также затронула соседние штаты – Алабаму, Джорджию, Южную Каролину и Северную Каролину. До этого ураган нанес катастрофический ущерб государствам Карибского бассейна, где погибли десятки людей.

Фото: соцсети





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