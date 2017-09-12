Смог и сирена напугала жителей Усть-Каменогорска

С утра многие жители Усть-Каменогорска обеспокоены появлением странного смога над городом, а после профилактической отработки сирен жители в панике стали звонить на канал 112, пишет пишет Аltaynews





Однако в ДЧС ВКО горожан успокаивают тем, что проводились запланированные тренировки звуковых сигналов при угрозе возникновения или в случае возникновения экстремальной ситуации. Подобные учения предназначены не только для проверки работоспособности громкоговорящих установок, но и самих граждан.





- Население должно быть максимально подготовлено и знать четко свои действия при включении сирен, - отмечает пресс-секретарь УЧС г. Усть-Каменогорска Марина Лискова. - Звуковой сигнал не должен вызывать паники у людей, напротив, он означает "Внимание всем!", призывающий включить телевизор или радиоприемник, где прозвучит для населения важная информация.





Что же касается неблагоприятных метеоусловий, то на сайте РГП "Казгидромет" экологическая обстановка в городе фиксируется в привычных показателях, никаких загрязнений не зарегистрировано.





Екатерина Шендрик.



