Смог и сирена напугала жителей Усть-Каменогорска
12 сентября 2017, 11:04
Пульт 112 разрывался от звонков.
С утра многие жители Усть-Каменогорска обеспокоены появлением странного смога над городом, а после профилактической отработки сирен жители в панике стали звонить на канал 112, пишет Аltaynews.
Однако в ДЧС ВКО горожан успокаивают тем, что проводились запланированные тренировки звуковых сигналов при угрозе возникновения или в случае возникновения экстремальной ситуации. Подобные учения предназначены не только для проверки работоспособности громкоговорящих установок, но и самих граждан.
- Население должно быть максимально подготовлено и знать четко свои действия при включении сирен, - отмечает пресс-секретарь УЧС г. Усть-Каменогорска Марина Лискова. - Звуковой сигнал не должен вызывать паники у людей, напротив, он означает "Внимание всем!", призывающий включить телевизор или радиоприемник, где прозвучит для населения важная информация.
Что же касается неблагоприятных метеоусловий, то на сайте РГП "Казгидромет" экологическая обстановка в городе фиксируется в привычных показателях, никаких загрязнений не зарегистрировано.
Екатерина Шендрик.
Фото: кадр из к/ф "Мгла".
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