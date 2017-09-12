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Смог и сирена напугала жителей Усть-Каменогорска

12 сентября 2017, 11:04

Пульт 112 разрывался от звонков.

С утра многие жители Усть-Каменогорска обеспокоены появлением странного смога над городом, а после профилактической отработки сирен жители в панике стали звонить на канал 112, пишет Аltaynews.

Однако в ДЧС ВКО горожан успокаивают тем, что проводились запланированные тренировки звуковых сигналов при угрозе возникновения или в случае возникновения экстремальной ситуации. Подобные учения предназначены не только для проверки работоспособности громкоговорящих установок, но и самих граждан.

- Население должно быть максимально подготовлено и знать четко свои действия при включении сирен, - отмечает пресс-секретарь УЧС г. Усть-Каменогорска Марина Лискова. - Звуковой сигнал не должен вызывать паники у людей, напротив, он означает "Внимание всем!", призывающий включить телевизор или радиоприемник, где прозвучит для населения важная информация.

Что же касается неблагоприятных метеоусловий, то на сайте РГП "Казгидромет" экологическая обстановка в городе фиксируется в привычных показателях, никаких загрязнений не зарегистрировано.

Екатерина Шендрик.

Фото: кадр из к/ф "Мгла".

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