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Бесплатный вебинар от ПРАВМЕДИА: «Проблемы налогового контроля и их решение»

12 сентября 2017, 11:11

Что делать, если в отношении вашей компании начата налоговая проверка?

Налоговый контроль для любого бизнеса вещь серьезная, и, конечно, малоприятная. Налоговые органы осуществляют его в форме налоговой проверки и иных формах государственного контроля.

По данным официальной статистики за 2016 год в результате налогового контроля в отношении 835 налогоплательщиков были инициированы уголовные дела по ст. 245 УК РК «Уклонение от уплаты налогов с организаций». За это преступление предусмотрена ответственность в виде лишения свободы сроком до 8 лет.

В ходе расследования производятся аресты руководителей и бухгалтеров компаний, проходят изнурительные допросы, изымаются все документы и компьютерная техника, назначаются комплексные налоговые проверки.

Что делать, если в отношении вашей компании начата налоговая проверка?

27 сентября 2017 года в 11:00 часов по времени Астаны смотрите на ПРАВМЕДИА бесплатный вебинар «Проблемы налогового контроля и их решение».

Вы узнаете:

1. Что нового внесло в законодательство принятие Нормативного постановления Верховного Суда РК «О судебной практике применения налогового законодательства» от 29 июня 2017 года № 4.
2. Особенности проведения камерального контроля, исполнения и обжалования его результатов.
3. Каковы основания, оформление и последствия налогового обследования.
4. Что такое регистрационный учет электронного налогоплательщика.
5. Для чего нужна система управления рисками.

Вебинар проведут юристы и адвокаты Юридической фирмы «Suleiman & Partners»:

Жангельды Сулейманов
Станислав Лопатин
Елена Жигаленок
Жанибек Башанов
Рена Керимова

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Внимание! Количество мест ограничено.


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