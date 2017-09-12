Бесплатный вебинар от ПРАВМЕДИА: «Проблемы налогового контроля и их решение»
12 сентября 2017, 11:11
Что делать, если в отношении вашей компании начата налоговая проверка?
Налоговый контроль для любого бизнеса вещь серьезная, и, конечно, малоприятная. Налоговые органы осуществляют его в форме налоговой проверки и иных формах государственного контроля.
По данным официальной статистики за 2016 год в результате налогового контроля в отношении 835 налогоплательщиков были инициированы уголовные дела по ст. 245 УК РК «Уклонение от уплаты налогов с организаций». За это преступление предусмотрена ответственность в виде лишения свободы сроком до 8 лет.
В ходе расследования производятся аресты руководителей и бухгалтеров компаний, проходят изнурительные допросы, изымаются все документы и компьютерная техника, назначаются комплексные налоговые проверки.
Что делать, если в отношении вашей компании начата налоговая проверка?
27 сентября 2017 года в 11:00 часов по времени Астаны смотрите на ПРАВМЕДИА бесплатный вебинар «Проблемы налогового контроля и их решение».
Вы узнаете:
1. Что нового внесло в законодательство принятие Нормативного постановления Верховного Суда РК «О судебной практике применения налогового законодательства» от 29 июня 2017 года № 4.
2. Особенности проведения камерального контроля, исполнения и обжалования его результатов.
3. Каковы основания, оформление и последствия налогового обследования.
4. Что такое регистрационный учет электронного налогоплательщика.
5. Для чего нужна система управления рисками.
Вебинар проведут юристы и адвокаты Юридической фирмы «Suleiman & Partners»:
Жангельды Сулейманов
Станислав Лопатин
Елена Жигаленок
Жанибек Башанов
Рена Керимова
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