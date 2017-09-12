Бесплатный вебинар от ПРАВМЕДИА: «Проблемы налогового контроля и их решение»

Что делать, если в отношении вашей компании начата налоговая проверка?

Налоговый контроль для любого бизнеса вещь серьезная, и, конечно, малоприятная. Налоговые органы осуществляют его в форме налоговой проверки и иных формах государственного контроля.





По данным официальной статистики за 2016 год в результате налогового контроля в отношении 835 налогоплательщиков были инициированы уголовные дела по ст. 245 УК РК «Уклонение от уплаты налогов с организаций». За это преступление предусмотрена ответственность в виде лишения свободы сроком до 8 лет.





В ходе расследования производятся аресты руководителей и бухгалтеров компаний, проходят изнурительные допросы, изымаются все документы и компьютерная техника, назначаются комплексные налоговые проверки.





Что делать, если в отношении вашей компании начата налоговая проверка?





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Вы узнаете:





1. Что нового внесло в законодательство принятие Нормативного постановления Верховного Суда РК «О судебной практике применения налогового законодательства» от 29 июня 2017 года № 4.

2. Особенности проведения камерального контроля, исполнения и обжалования его результатов.

3. Каковы основания, оформление и последствия налогового обследования.

4. Что такое регистрационный учет электронного налогоплательщика.

5. Для чего нужна система управления рисками.





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