СЭС Уральска ищет поставщиков мясного фарша после отравления женщины мантами
12 сентября 2017, 11:14
Мать троих детей в результате отравления скончалась.
46-летняя женщина, погибшая из-за заболевания сальмонеллезом, приготовила манты из мясного фарша, приобретенного в магазине. Об этом "Уральской Неделе" сообщил И.О. руководителя уральского городского управления охраны общественного здоровья в ответе на запрос.
— В магазине следователи УВД изъяли сырые мясные продукты, полуфабрикаты, — сообщает Мадениет Танауов. — Однако, по результатам исследований, сальмонеллёзных возбудителей не выявлено. Но были положительные результаты на общую обсеменность мезофильными бактериями. Этого по норме быть не должно.
Сейчас ведется работапо выявлению поставщиков сырых мясных продуктов, зараженных бактериями сальмонеллы, сообщил Танауов.
Магазин, который был подвергнут проверке, и.о. руководителя управления охраны общественного здоровья не назвал.
25 августа в реанимацию областной инфекционной больницы с признаками тяжёлого отравления были доставлены трое детей. Позже двоим из них был поставлен диагноз "Сальнонеллёз". У третьего ребёнка "сальмонелла" не выявлена. Мать детей в результате отравления скончалась.
Фото: gastronom.kz.
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