Кто находился с "личным врагом Кадырова" во время взрыва
12 сентября 2017, 11:19
В автомобиле с погибшим Тимуром Михаури находилась Наталья Целовальникова со своей дочерью-второклассницей от первого брака.
В центре Киева в районе Бессарабской площади взорвался автомобиль 8 сентября. В машине находились женщина с ребенком и мужчина, сообщает "112 Украина".
Как выяснилось позднее, это был чеченский боевик Али Тимаев по прозвищу "Тимур Махаури". Он погиб.
Фото: Киев Оперативный / Facebook
В автомобиле с погибшим Тимуром Михаури находилась Наталья Целовальникова со своей дочерью-второклассницей от первого брака.
Ранее появилась информация, что от взрыва пострадала некая экс-модель, которая была даже лицом французской компании «Диор». Украинскому изданию "Вести" удалось разыскать друзей женщины. Они рассказали, что родом Наталья из Донецка, а вот моделью на самом деле никогда не была.
Фото: facebook.com/ Natalia Tselovalnikova
По словам знакомых Натальи, последнее время она с Тимуром была в гражданском браке. «Наталья в разводе с бывшим мужем, с ним у нее была настоящая война за ребенка. Он хотел девочку забрать. Надеемся, что сейчас он будет рядом с ней, ведь ей нужна поддержка», — говорит один из знакомых.
Как сообщает украинское издание "Вести", бывший муж уже приезжал в больницу №17 в Киеве. Он и родные Натальи написали заявление, чтобы информацию о ее состоянии никому не разглашали. Ранее врачи говорили, что ситуация тяжелая, речь шла об ампутации ноги. Кроме того, она получила ожоги, в том числе глаз, и до сих пор находится в реанимации. Была ранена и девочка, сейчас она в ожоговом центре.
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