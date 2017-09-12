Кто находился с "личным врагом Кадырова" во время взрыва

Как выяснилось позднее, это был чеченский боевик Али Тимаев по прозвищу "Тимур Махаури". Он погиб.

Фото: Киев Оперативный / Facebook

В автомобиле с погибшим Тимуром Михаури находилась Наталья Целовальникова со своей дочерью-второклассницей от первого брака.

Фото: facebook.com/ Natalia Tselovalnikova

По словам знакомых Натальи, последнее время она с Тимуром была в гражданском браке. «Наталья в разводе с бывшим мужем, с ним у нее была настоящая война за ребенка. Он хотел девочку забрать. Надеемся, что сейчас он будет рядом с ней, ведь ей нужна поддержка», — говорит один из знакомых.





Как сообщает украинское издание "Вести", бывший муж уже приезжал в больницу №17 в Киеве. Он и родные Натальи написали заявление, чтобы информацию о ее состоянии никому не разглашали. Ранее врачи говорили, что ситуация тяжелая, речь шла об ампутации ноги. Кроме того, она получила ожоги, в том числе глаз, и до сих пор находится в реанимации. Была ранена и девочка, сейчас она в ожоговом центре.