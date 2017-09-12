По итогам утренних торгов тенге еще ослабел
12 сентября 2017, 11:21
Он ослабел еще на 1,34 тенге.
По итогам утренней торговой сессии на Казахстанской фондовой бирже (KASE) средневзвешенный курс доллара США составил 337,83 тенге за доллар (+1,34 тенге), сообщает Zakon.kz.
Объем торгов составил 64, 9 млн долларов (+9 850 тыс. USD).
В торгах приняли участие 22 члена валютного рынка KASE.
Курс нацвалюты в обменниках - 337,7-339 тенге. Цена на нефть марки Brent по состоянию на 11.00 по времени Астаны составила 53,76 доллара за баррель.
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