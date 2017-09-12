Почти 350 тонн сельскохозпродукции привезут фермеры ВКО на ярмарку в Астане

В рамках мероприятия будет установлено 58 палаток и организовано более 100 торговых мест.

16-17 сентября 2017 года в рамках межрегионального сотрудничества в г.Астана пройдет ярмарка по реализации продукции сельского хозяйства Восточно-Казахстанской области.





В ярмарке примут участие сельхозтоваропроизводители городов Семей, Усть-Каменогорск, Абайского, Аягозского, Зыряновского, Глубоковского, Катон-Карагайского, Уланского, Урджарского, Шемонаихинского, Бескарагайского, Бородулихинского, Зайсанского, Курчумского, Кокпектинского, Тарбагатайского и Жарминского районов Восточно-Казахстанской области.





В рамках мероприятия будет установлено 58 палаток и организовано более 100 торговых мест.





Местом проведения ярмарки станет площадка на территории спорткомплекса «Казахстан» по ул. К. Мунайтпасова.





Восточноказахстанские фермеры привезут в столицу следующую продукцию: мед и продукция пчеловодства, растительное масло фасованное, гречневая крупа, горох, конина, молочная продукция в ассортименте (молоко, сыры, творог, сметана, кисломолочные продукты), копченые и вареные колбасные изделия в широком ассортименте, рыба и рыбные изделия, пантовая продукция, национальные продукты: кумыс, тары, курт и прочее.





Как сообщают организаторы, реализация товара будет производиться по ценам ниже рыночных на 20-30 %.





Жителям города Астана, в рамках проводимой ярмарки, будет предложено более 35 тонн меда, 6 тонн колбасных изделий, 11 тонн молочной продукции, 13 тонн растительного масла, 8 тонн круп, 8 тонн рыбы, 45 тонн конины, 10 тонн кумыса и национальных изделий, пантопродукции, 200 тонн овощной продукции и многое другое.





Всего будет реализовано сельхозпродукции в объеме 349 тонн, на сумму 200 млн. тенге.





В рамках мероприятия гостям и жителям столицы будет предложена концертная программа с участием творческих коллективов региона.



