Геннадий Головкин: У меня мексиканский стиль, бой с Альваресом по-настоящему мексиканский

"Я уважаю Альвареса, потому что он воин"

Чемпиона мира по версиям WBA, IBO, WBC и IBF в среднем весе казахстанец Геннадий Головкин поделился ожиданиями о бое с Саулем «Канелло» Альваресом.





«Это больше чем бой, будет по-настоящему мексиканская битва. Абель придал мне мексиканский стиль, и мне нравится так боксировать. Мне нравится мексиканская кухня, и я ем её ежедневно. Нравятся мексиканские традиции, они окружают меня. У меня много друзей-мексиканцев, у меня уже мексиканская кровь.

Говоря о нашем бое, один удар может решить его исход. У Канело есть мощь и скорость, он хорошо меня знает. У меня есть несколько планов на бой. Готов он к быстрой развязке, долгому бою или решению судей? Я не знаю. Знаю, что нас ждёт не бой, а война.





Я уважаю Альвареса, потому что он воин. Думаю, сейчас самое время для нашего боя, и этот бой — самое большое событие в мире бокса», - цитирует казахстанского боксера Boxingnews24.





Напомним, бой Головкин-Альварес состоится 16 сентября в Лас-Вегасе на арене T-Mobile.



