Сегодня на заседании Правительства РК, под председательством Премьер-Министра РК Бакытжана Сагинтаева, рассмотрен ход проведения уборочных работ 2017 года,

Первый вице-министр сельского хозяйства РК Кайрат Айтуганов доложил, что в настоящее время во всех регионах республики ведутся уборочные работы. По состоянию на 12 сентября убрано 11,6 млн га, намолочено — 14,7 млн тонн зерна при средней урожайности 12,6 ц/га. Темпы уборки превышают прошлогодний уровень на 2,5 млн га или на 16%.

В целом по Казахстану убрано 76,7% площадей зерновых культур. В основных зерносеющих регионах собрано: в Акмолинской области — 3,5 млн тонн, в Северо-Казахстанской — 3,3 млн тонн, в Костанайской — 3,8 млн тонн зерна.





В Южно-Казахстанской, Жамбылской и Западно-Казахстанской областях завершена уборка колосовых зерновых культур, собрано 1,4 млн тонн, что на 3,5% больше уровня прошлого года.





Завершается уборка ячменя — на сегодняшний день убрано 1,8 млн га или 86% площадей, собрано 2,7 млн тонн. По масличным культурам убрано порядка 24% уборочных площадей, что превышает уровень прошлого года на 10%, намолочено 1,2 млн тонн. Продолжается уборка овощебахчевых культур в Алматинской, Жамбылской и Южно-Казахстанской областях, убрано 76%, собрано 3,1 млн тонн овощебахчевых культур, что на 13% больше аналогичного уровня прошлого года.





Для организованного проведения уборочных работ регионы обеспечены необходимыми объемами удешевленного дизтоплива. Все приемные пункты готовы к приему зерна нового урожая.





Также в текущем году внедрена Методика определения и присвоения рейтинга зернохранилищам. С этого года Продкорпорация прекратит работать с хлебоприемными предприятиями, имеющими ненадежный рейтинг.





Кроме того, для повышения качества зерна в текущем году были приняты необходимые меры по поддержке семеноводства и применению минеральных удобрений. Благодаря этому доля зерна 3-го класса составляет 76%, тогда как в прошлом году данный показатель составлял 44%, с клейковиной 25 и выше — 47%, в прошлом году это значение составляло 9%.





Так, валовый сбор зерна в бункерном весе прогнозируется более 19,5 млн тонн. А по основным трем зерносеющим регионам планируется собрать порядка 15 млн тонн. Указанные объемы с учетом ожидаемого качества позволят довести экспортный потенциал зерна до 8 млн тонн.





Также о текущей ситуации с уборочной кампанией в регионах доложили акимы Акмолинской области Малик Мурзалин, Северо-Казахстанской области Кумар Аксакалов, первый заместитель акима Костанайской области Гауез Нурмухамбетов.



