Обнаружено блокирование рекламы на сайте

Уважаемые пользователи,

создатели сайта не желают превращать его в свалку рекламы, но для существования нашего сайта необходим показ нескольких баннеров.

просим отнестись с пониманием и добавить zakon.kz в список исключений вашей программы для блокировки рекламы (AdBlock и другие).
WHATSAPP +7 (777) 323-45-00
 
Новости за сегодня

ЛГБТ-сообщества разозлились на попытку определить сексуальную ориентацию по фото

12 сентября 2017, 11:30

Искусственному интеллекту демонстрировали снимки только белокожих людей и не учитывали существование бисексуалов.

Представители ЛГБТ-сообщества раскритиковали исследование Стэнфордского университета, специалисты которого протестировали искусственный интеллект на способность определять сексуальную ориентацию людей по фотографии, сообщает Lenta.ru.

Активистов популярных американских ЛГБТ-сообществ Glaad и HRC возмутило, что искусственному интеллекту демонстрировали снимки только белокожих людей и не учитывали существование бисексуалов. На сайтах сообществ появились заявление, в которых представители возмутились исследованием.

«Технология не может определить сексуальную ориентацию человека. Искусственный интеллект лишь сопоставил множество похожих друг на друга белых геев и лесбиянок. Они просто проигнорировали существование людей с темной кожей, трансгендеров, пожилых или просто пользователей сети с нетрадиционной сексуальной ориентацией, которые не хотят постить свои фото на сайты знакомств», — говорилось в сообщении Glaad.

Напомним, В начале сентября специалисты Стэнфордского университета заявили, что искусственный интеллект определяет сексуальную ориентацию по внешнему виду лучше, чем человек. Авторы исследования также выявили, что у гомосексуалов имеются «гендерно-атипичные» черты лица.

Фото: Ava.md

MINI-MBA — ваш путь к высокооплачиваемой работе. - 43%. Успейте!

Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.

Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Добавить комментарий
Введите имя
Чтобы увидеть код начните набирать сообщение Введите код из 3 сим-волов, отображенных черным цветом. Язык кода - русский. обновить код
Новости партнеров
Загрузка...
Loading...