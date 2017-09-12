Премьер-министр поручил держать на контроле работы по уборке урожая

Темпы уборки урожая в этом году очень большие.

Премьер-министр РК Бакытжан Сагинтаев в ходе заседания правительства поручил министру сельского хозяйства Аскару Мырзахметову держать на контроле работы по уборке урожая , передает , передает МИА «Казинформ»





Глава Кабмина поинтересовался, нет ли проблем по поставкам ГСМ.





«Работы по поставке ГСМ идут в плановом порядке. 56% от плана уже отгружено, из 393 тыс тонн 222 тыс тонн дизельного топлива отгружено, и процент выполнения в целом составляет около 80% к плану. Думаем, что мы готовы необходимые объемы предоставить», - ответил министр энергетики Канат Бозумбаев.





В свою очередь вице-премьер и министр сельского хозяйства Аскар Мырзахметов сообщил, что темпы уборки урожая в этом году очень большие.





«Оставшиеся площади мы уберем в оптимальные сроки. Для этого ведутся соответствующие работы, нерешенных вопросов нет, поэтому уборка урожая завершится, как положено», - заверил он.





В заключении Премьер-Министр РК Бакытжан Сагинтаев поручил держать на контроле данный вопрос.





«После завершения уборки урожая мы дополнительно рассмотрим этот вопрос», - добавил глава правительства.



