В натуральном выражении добыча железных руд увеличилась на 11% за год

Железных дел мастера: добыча железной руды выросла в денежном эквиваленте на 57% за год, объемы выпуска продукции черной металлургии - на 47%

Добыча и переработка железа в стране на подъеме. В стоимостном выражении объемы добычи руды составили за январь-июль 144,1 млрд тг - сразу на 57% больше, чем годом ранее. Традиционно, наибольшие объемы сконцентрированы в Костанайской (88,9% от РК - 128,1 млн тг, +54,7% за год) и Карагандинской областях (9,7% от РК, 14 млрд тг, +78,4% за год). В обоих регионах крупнейший добытчик - «АрселорМиттал Темиртау», чей железорудный департамент представлен дочерним ТОО «Оркен». Объединяет горнодобывающие предприятия железорудного направления компании в Костанайской, Карагандинской, а также - Акмолинской областях.

Еще один гигант сектора в Костанайской области - Соколовско-Сарбайское горно-обогатительное производственное объединение (АО ССГПО) - предприятие по добыче и обогащению железных руд, входящее в состав Eurasian Resources Group (ERG).

В Карагандинской области добычей и разработкой занимаются также, к примеру, ТОО «Металлтерминалсервис» (месторождение Шойынтас) и ТОО «Bapy Mining» (месторождение Бапы).

Перерабатывающий сектор также показывает рост: объемы производства черной металлургии выросли в стоимостном выражении на 46,6% за год, до 867,5 млрд тг за январь-июль 2017.

Лидирует Карагандинская область: 355,7 млрд тг, +29,4% за год. Здесь производят чугун, сталь и ферросплавы Карагандинский металлургический комбинат (входит в стальной департамент «АрселорМиттал Темиртау»), ТОО «Tau-Ken Temir», и т.д. Производством труб, профилей, фитингов, проволоки и прочих изделий из стали в регионе занимаются такие компании, как АО «Карвол», ТОО «Завод Металл Профиль», ТОО «Kaz-Metiz» и т.д.

В натуральном выражении добыча железных руд выросла на 11,2% за год, до 22,39 млн тонн.

В том числе на 32,7% увеличилась добыча неагломерированных железных руд - до 4,33 млн тонн, на 2,1% - добыча железорудных концентратов, до 6,08 млн тонн.

В обрабатывающей промышленности в натуральном выражении увеличился выпуск ферросплавов - до 1,15 млн тонн за 7 месяцев, на 11,9% за год (в том числе феррохрома - на 12,8%, ферросиликомарганца - на 18,5%).

Производство нерафинированной стали выросло на 10%, до 2,69 млн тонн (при этом выпуск нелегированной стали вырос на 10,1%, легированной - сократился на 17,1%).

На 4,1% увеличился выпуск плоского проката, на 10,7% - стержней и прутков для строительства из нелегированной стали, и на 44,6% - из легированной. Сразу в 3,2 раза выросло производство стальных профилей и уголков, на 39% - ребристых листов, в 2,7 раза - сэндвич-панелей.

За первое полугодие 2017 из РК было экспортировано 4,42 млн тонн железных руд (+6,8% за год) на 260,4 млн долл США (+38,4% за год).

Еще больше денег принес экспорт продуктов сегмента переработки. Так, экспорт плоского проката составил в тоннах - 1,25 млн (+9,2% за год), в деньгах - 717,5 млн долл (+56,3%). Экспорт ферросплавов достиг 735 тыс. тонн (+13,6% за год), на 1,16 млрд долл США (сразу +85,2%).

В частности, ТОО «Таразский металлургический завод» сообщил, что нарастил экспорт ферросиликомарганца в Россию вдвое по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, что составило в натуральном выражении 4,66 тыс. тонн продукции за I полугодие 2017. ТОО «ТМЗ» входит в группу компаний АО «SAT & Company», 77,7% акций которой принадлежит венчурному инвестору Кенесу Ракишеву.